الفارستان شام وبشرى الأسد تحرزان المركزين السابع والحادي عشر في بطولة العالم للأطفال في الصين

أحرزت الفارستان شام الأسد وبشرى الأسد المركزين السابع والحادي عشر على التوالي في المباراة النهائية لبطولة العالم للأطفال التي أقيمت في الصين.





وبمشاركة عشرين فارسا وفارسة استطاعت الفارسة شام الأسد الحصول على المركز السابع بعد إنهائها الجولة من دون أخطاء بينما أنهتها الفارسة بشرى الأسد بأربعة أخطاء.





وكانت الفارستان شام وبشرى خاضتا مباريات التأهيل إلى بطولة العالم بجدارة وتمكنتا من حجز مكانيهما في بطولة العالم للأطفال.





وفي اليوم الأول من البطولة التي كانت مباراته عبارة عن شوط سرعة ضد الزمن أحرزت الفارسة شام الأسد المركز الثاني دون أخطاء بينما كان المركز التاسع من نصيب الفارسة بشرى الأسد دون أخطاء أيضا.





أما اليوم الثاني فكانت مباراته عبارة عن شوط أصلي وجولة تمايز فيتأهل للتمايز الفرسان الذين يجتازون الشوط الأصلي دون أخطاء وضمن الزمن فكان المركز التاسع من نصيب الفارسة بشرى الأسد التي أنهت جولة التمايز بأربعة أخطاء.





أما مباراة الفرق فكانت عن طريق القرعة حيث تم إجراء قرعة للفرسان المشاركين في البطولة وتم تقسيمهم لخمسة فرق كل واحد منها مكون من أربعة فرسان تنافسوا بجدارة ليكون المركز الثاني من نصيب فريق الفارسة بشرى الأسد بأربعة أخطاء والمركز الثالث لفريق الفارسة شام الأسد بأربعة أخطاء أيضاً وكان الحكم بين المركزين الثاني والثالث فارق الزمن.



