خبراء عسكريون روس: الاعتداء على مطار حميميم نفذه إرهابيون بأسلحة مهربة عبر الحدود التركية
ريابكوف: الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران
الجيش العربي السوري يواصل تقدمه باتجاه “أبو الضهور”
سباق الوصول إلى إدارة المركبات في حرستا: عناصر الحامية صامدون
الميليشيات الإرهابية تعين المنشق “جميل الصالح” قائدا لغرفة عملياتها بريف إدلب الشرقي
ارتقاء جنديَّين روسيَّين في «هجوم حميميم»
في إدلب.. 7 قرى جديدة بقبضة الجيش السوري
باريس تعمل على إعطاء مشروعية لدويلة كردية شمال سورية
تفكيك سيارة مفخخة بأكثر من 500 كغ من المواد شديدة الانفجار بريف تدمر
الدفاع الروسية تنفي تدمير 7 طائرات حربية نتيجة قصف الإرهابيين مطار حميميم
المركزي يرفع سقف التصريف من 500 إلى 5000 دولار في الشهر
الجيش يقلص سيطرة الإرهابيين في ريف إدلب.. ويثبت مواقعه في «بيت جن»
جولة أردوغان إلى أفريقيا.. الأسباب والدلالات!!
«مجلس الرقة» يفرج عن 26 داعشياً!
«تركة داعش» في سوريا: «جهاد» الغد ترعاه أيدٍ أمينة!

الفارستان شام وبشرى الأسد تحرزان المركزين السابع والحادي عشر في بطولة العالم للأطفال في الصين

الفارستان شام وبشرى الأسد تحرزان المركزين السابع والحادي عشر في بطولة العالم للأطفال في الصين

 

أحرزت الفارستان شام الأسد وبشرى الأسد المركزين السابع والحادي عشر على التوالي في المباراة النهائية لبطولة العالم للأطفال التي أقيمت في الصين.

وبمشاركة عشرين فارسا وفارسة استطاعت الفارسة شام الأسد الحصول على المركز السابع بعد إنهائها الجولة من دون أخطاء بينما أنهتها الفارسة بشرى الأسد بأربعة أخطاء.

وكانت الفارستان شام وبشرى خاضتا مباريات التأهيل إلى بطولة العالم بجدارة وتمكنتا من حجز مكانيهما في بطولة العالم للأطفال.

وفي اليوم الأول من البطولة التي كانت مباراته عبارة عن شوط سرعة ضد الزمن أحرزت الفارسة شام الأسد المركز الثاني دون أخطاء بينما كان المركز التاسع من نصيب الفارسة بشرى الأسد دون أخطاء أيضا.

أما اليوم الثاني فكانت مباراته عبارة عن شوط أصلي وجولة تمايز فيتأهل للتمايز الفرسان الذين يجتازون الشوط الأصلي دون أخطاء وضمن الزمن فكان المركز التاسع من نصيب الفارسة بشرى الأسد التي أنهت جولة التمايز بأربعة أخطاء.

أما مباراة الفرق فكانت عن طريق القرعة حيث تم إجراء قرعة للفرسان المشاركين في البطولة وتم تقسيمهم لخمسة فرق كل واحد منها مكون من أربعة فرسان تنافسوا بجدارة ليكون المركز الثاني من نصيب فريق الفارسة بشرى الأسد بأربعة أخطاء والمركز الثالث لفريق الفارسة شام الأسد بأربعة أخطاء أيضاً وكان الحكم بين المركزين الثاني والثالث فارق الزمن.

يشار إلى أن بطولة العالم للأطفال تقام على خيل معار من البلد المضيف حيث تجري قرعة بين الفرسان ويتحدد على أساسها الجواد الذي سيشارك عليه كل فارس من الفرسان المشاركين.

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.