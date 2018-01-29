الفارس حمشو يحرز لقب الجائزة الكبرى في بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز

ونال حمشو اللقب بعد ان انهى مسلك الفئة العليا التي بلغ ارتفاع حواجزها 145 سم بزمن 90ر34 ثانية بفارق جزأين من الثانية عن صاحب المركز الثاني علما ان منافسات هذه الفئة اقيمت على شوطين الاول الاصلي والثاني جولة تمايز للمتعادلين من الشوط الاول دون اخطاء حيث تأهل حمشو الى التمايز مع ثلاثة فرسان فقط من الشوط الاول الذي شارك فيه 28 فارسا.