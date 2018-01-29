الفارس حمشو يحرز لقب الجائزة الكبرى في بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز
أحرز الفارس السوري عمر حمشو لقب الجائزة الكبرى في بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز المصنفة من فئة النجمتين وفقا للاتحاد الدولي للفروسية.
ونال حمشو اللقب بعد ان انهى مسلك الفئة العليا التي بلغ ارتفاع حواجزها 145 سم بزمن 90ر34 ثانية بفارق جزأين من الثانية عن صاحب المركز الثاني علما ان منافسات هذه الفئة اقيمت على شوطين الاول الاصلي والثاني جولة تمايز للمتعادلين من الشوط الاول دون اخطاء حيث تأهل حمشو الى التمايز مع ثلاثة فرسان فقط من الشوط الاول الذي شارك فيه 28 فارسا.
وأسفرت نتائج فرسان سورية في بقية الفئات عن فوز هشام غريب بالمركز الثالث بفئة 120سم بزمن 84ر49 ثانية وجاء خامسا بزمن 17ر53 ثانية علما
ان عدد الجياد المشاركة بلغ 88 جوادا.
كما حل غريب سادسا بفئة 130سم التي شارك بها 60 جوادا وذلك بزمن 60ر65 ثانية واحرز عمر حمشو المركز الخامس بفئة 140 سم التي تنافس فيها 36 جوادا بعد أن انهى مسلكها بزمن 14ر63 ثانية علما ان الفئات المذكورة اقيمت منافساتها على شوط واحد سرعة لكل فئة على حدة.
وقال الفارس عمر حمشو في تصريح لـ سانا إن “المنافسات كانت قوية بجميع الفئات وخصوصا بوجود عدد كبير من الفرسان المتميزين على المستوى الدولي” مشيرا إلى أن مسلك مباراة الجائزة الكبرى تطلب منه تطبيق خطة محكمة لتجاوزه لأنه كان بغاية الصعوبة حيث أقصى العديد من الفرسان لتنحصر المنافسة مع ثلاثة فرسان فقط في التمايز.
ولفت حمشو إلى أنه مهما بلغت صعوبة المباريات إلا أن فرسان سورية قادرون على تقديم الاداء المتميز وتحقيق النتائج الجيدة لرفع علم سورية عاليا في المحافل الدولية.
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