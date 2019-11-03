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الفارس أحمد حمشو يحرز لقب مباراة الجائزة الكبرى من بطولة السلام الدولية لقفز الحواجز

أحرز الفارس أحمد حمشو لقب مباراة الجائزة الكبرى في المرحلة الثانية من بطولة السلام الدولية لفروسية قفز الحواجز التي اختتمت منافساتها اليوم على أرض نادي سيف الشام بريف دمشق.


وفاز الفارس حمشو باللقب بعد أن أنهى مسلك الفئة العليا التي بلغ ارتفاع حواجزها 145 سم بأسرع زمن وقدره 92ر42 ثانية تلاه الفارس عمرو حمشو وجاءت الفارسة شام الأسد ثالثاً والفارس محمد جوبراني رابعاً والفارس الأردني هاني بشارات خامساً.


وأقيمت منافسات الفئة العليا على شوطين الأول أصلي والثاني جولة تمايز حيث ينص نظام التحكيم في هذه الحالة على تأهل الفرسان الذين ينهون الشوط الأول دون أخطاء ضمن الزمن الممنوح إلى جولة التمايز.


وأشار الفرسان المتوجون بالمراكز الأولى إلى قوة المنافسات التي شهدتها المرحلة الثانية من البطولة والتصميم المتميز لمسالك المباريات والمستوى المهاري العالي والمتطور لفرسان سورية مبدين في الوقت ذاته استعدادهم لخوض البطولات القادمة لتحقيق المزيد من النتائج الجيدة.


وكانت الفارسة شام الأسد أحرزت لقب الجائزة الكبرى في المرحلة الأولى من البطولة التي أقيمت الأسبوع الماضي بنادي سيف الشام.