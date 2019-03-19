الـ«بنتاغون» ينفي نية إبقاء ألف جندي في سوريا

نفى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال جوزيف دانفورد، ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن نية الجيش الأميركي إبقاء نحو ألف من أفراده في سوريا. وقال دانفورد، في بيان صدر عن «البنتاغون» يوم أمس: «لم تتضمن الخطة التي أُعلنَت في شهر شباط/ فبراير أي تعديلات، ونواصل تنفيذ قرار الرئيس تقليص القوات الأميركية».



وأضاف دانفورد في بيانه: «نستمر في العمل على تخطيط عسكري مفصّل مع هيئة الأركان التركية من أجل حلّ مشاكل تركيا الأمنية على طول حدودها مع سوريا، وحتى اليوم كان التخطيط مثمراً، وتوجد لدينا نظرة مبدئية ستُحدَّد ملامحها في الأيام المقبلة».