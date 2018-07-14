"الغوانابانا"...فاكهة تحارب السرطان

عام 1997 نُشرت دراسة مختبرية في صحيفة

Journal of MedicinalChemistry



الأميركية تفيد أن مركبات فاكهة "الغوانابانا" ، التي تعرف أيضاً ب "السرسب والغرافيولا" ، كانت فعّالة أكثر من ناحية القضاء على الخلايا السرطانية من العلاج الكيميائي.



لكن لم يتمكّن العلماء من تأكيد ذلك ، نظراً لغياب التجارب السريرية.



ما هي فاكهة الغوانابانا؟

وهل تحتوي على فوائد لمحاربة أو منع السرطان؟

"الغوانابانا" التي تُعرف أيضاً بالسرسب أو ثمرة شجرة "الغرافيولا أو الشيريمويا" ، هي فاكهة إستوائية ونوع من القشطة تُزرع في أفريقيا وأميركا الجنوبية وجنوب شرق آسيا ، تحتوي على فوائد صحية عديدة ، واشتهرت حول كونها مقاومة للسرطان.



أثارت فاكهة "الغوانابانا" جدالاً كبيراً حول فوائدها وإن كانت فعلاً تحارب السرطان:

"العلماء يحذرون من استخدام هذه الفاكهة كعلاج للسرطان ، أمّا الباحثون فيقولون إن الغوانابانا أو السرسب بإمكانها أن تحارب الخلايا السرطانية".رغم أن "الغوانابانا" أظهرت آثار مضادة للسرطان في المختبر إلا أن عدم تجربتها على البشر منعها من أن تكون علاجاً طبياً معتمداً.وتحتوي الغوانابانا على مجموعة كيميائية تُدعى Annonaceous acetogenins ، تم دراستها عام 1940. ونتيجة لهذه الدراسات البحثية حول المركبات الكيميائية للغوانابانا ، تبيّن أنها تحتوي على 350 نوع من مركبات الأسيتوجنين Acetogenins التي أظهرت أن لها مفعول قوي ضد الأمراض السرطانية والأورام المختلفة.



إضافةً إلى أن مركبات الأسيتوجنين لها تأثير كبير على عمل الإنزيمات ، المتواجدة فى الغشاء المحيط بالخلايا السرطانية ، التي تحد من تكاثر تلك الخلايا.



لكن هذه المركبات الكيميائية الموجودة في الغوانابانا قد يكون لها أعراض سلبية لاسيّما على الجهاز العصبي للإنسان أو قد تؤدي إلى الإصابة بالباركنسون نظراً لاحتوائها على كميات كبيرة من الأسيتوجنين ، لذلك يُنصح بالابتعاد عن تناول الحبوب أو الجذور الخاصة بنبات الغرافيولا إلى حين أن تتضح الأمور أكثر.





المصدر: الجرس