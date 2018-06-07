الغش الامتحاني يغلق مركز امتحاني كبير بحمص

أغلقت مديرية التربية بحمص مركز خربة الحمام لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي في ريف حمص الغربي.

وذكر مدير التربية بحمص أحمد الإبراهيم أن الإغلاق تم بسبب الفوضى التي سادت المركز خلال تقديم الطلاب لامتحاناتهم في المواد السابقة، وقد تفاقمت خلال تقديم مادة الرياضيات للفرع العلمي بحيث لم يعد بالإمكان الاستمرار في متابعة المدة المتبقية للامتحان خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أنه ونتيجة المتابعة من قبل مندوبة الوزارة ومندوبي التربية تم إطلاع الوزارة على الأجواء التي تسود المركز مع المقترحات، فكان القرار بإغلاقه ونقله إلى المدينة على أن يتم تأمين باصات لنقل الطلبة على نفقة مديرية التربية بحمص من وإلى المركز خلال المدة المتبقية حرصاً على استمرار الطلبة في تقديم باقي المقررات ومن خلال أجواء آمنة وهادئة.



البعث