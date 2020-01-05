

ليندا إبراهيم:

*شتيتُ الغمام يزَّاحَمُ في الأفق، وبقايا سرب الأمنيات طواه عام آفل، والوقت كانون مظلم...

أيُّها الحُبُّ لمَ تركتني وحيدة أنتظر أمام الباب.

في النهار، أسعى في زحام الدنيا، وسط جموع الناس، بيد أنني في يوم مظلم موحشٍ كهذا اليوم، لا أرجو سواك، فإذا لم تُرِني وجهَكَ، وإن كنت تخلَّيت عني، فكيف سأُمضي هذه السَّاعات الممطرة الطويلة... أتأملك، أستمطر وجهك في ظلام السَّماء الطَّويل، وقلبي الشَّاكي يَرُودُ دون هوادة مع الرِّيح الباردة...

**إن النشيد الذي عليَّ أن أشدوه، لم تهتف به شفتاي بعد، لم يتأتَّ لي الوقوع على الضَّرب الصَّحيح على أوتار قلبي، إنَّ البرعمَ لم يتفتَّح بعد، بيد أن النسيم بقربه، لم أره، لكنني سمعت وجيب قلبي لوقع خطاك أمام كوخي... لقد انقضت أيام انتظاري، لكنَّ شغف قلبي إليك لم يذوِ، ها أنا ذي أعدُّ في كوخي مكاناً لجلوسك، وأهيِّئُ مصباح قلبي ليضطرم لقدومك، إنني أحيا على تعلة لقائك، مذ تلقيت دعوتك إلى عيد هذا الكون، ولهذا ظفرت حياتي بالبركة...

***يوماً بعد يوم، يأتي ويؤوبُ... فيا رسولي... اذهب وأعطه زهرة من شعري، وإن استوضحك عن مرسلها، فلا تخبره باسمي، فهو لا يأتي إلا ليؤوب... ها هو يجلس فوق التراب تحت الشجرة، فهلا مهدت له مجلسا من الزهر وأوراقه، عيناه حزينتان، تفعمان قلبي بالأسى، إنه لا يفضي بسره لأحد، لكنه لا يأتي إلا ليؤوب...

ترى لِمَ آثر الغريبُ أن يقصد بابي حين أسفر الفجر... في كل مرة أدخل أو أخرج، ألتقي به وتتعلق عيناي بمحياه، لا أدري إن كان عليَّ التحدُّثُ إليه، أو أن ألوذ بالصَّمت، ترى لِمَ آثر أن يقصد بابي... إنَّ الليالي الماطرة مظلمة، والسَّماء الشَّتوية واشية بالقلق، إنه ينسج أغانيه دوماً بأنغام طلية ندية، يسمعها قلبي.. ويحيا بوجيبها... وأنكفئ قائلة ترى لِمَ آثر أن يقصد بابي...

*** علي أن أدفع بزورقي الآن... فالأمواج تمر على الشاطئ، وأنا مثقلة بزهور اللقاء، الأمواهُ صخابة، ووراء الضفة ثمة أوراق صفراء ترتعش في الدرب الظليلة. سأنطرك، كما ينطر حاجب قدوم مولاه... سأنطرك، وأوزع مكاتيب دمعي على مفارق إيابك حتَّى تأتيني ببشائر تشريفك ما أن تنفصم عرى القوافل، سَأنطُرُكَ كما ينطر نبي وحياً، أو مسكينٌ مَخُوفٌ ملاكاً يُوافيهِ بإجابَةٍ لأمنيته، سَأنطُرُكَ كما ينطرُ القلبُ سرَّهُ، فإذا ما جاءَ، بكى من هولِ الفرح الصَّاخب الدَّافق الوهَّاج، سَأنطُرُكَ وستوافيني، فأفرحُ فرحَ من رأى الله بقلبه وعقله وروحِهِ وهو يستجيب لأمنية قصيَّة لعبدٍ صالحٍ وَثِقَ به حدَّ اليقين وصبرَ فوقَ حدود الصَّبر...

*** في المساء، أعلق وجهك على مشبك القلب، هكذا في مهب العاطفة العاصفة.. وأمنح الرياح قوة الرُّوح وسر الاستمرار، وسأنقشُ قصيدك المتناثر مع النايات في المراعي، تراتيلَ على ألواح الأبدية، ولسوف يعلن الفجر صبحاً جديداً نقياً، فقط اقترب من بابي أيها الحُبُّ... وأْوِ إلى كوخي أيها المسافر الغريب، وستجدني لا أزالُ أهذي عندما تسألني بصوتٍ واجف لاهفٍ: أين هي؟ وأردِّدُ في سري: أنا هي أيها الغريب أنا هي...

