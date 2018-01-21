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الغربي:أنهينا احتكار أمراء الإستيراد

 

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي: “كان هناك أكثر من 20 مادة وكل مادة مسجلة باسم تاجر ومحسوبة له وحده إضافة إلى وجود أمراء للسوق”، مؤكداً أن هذه الحالة انتهت وأصبحت المنافسة هي الحكم في السوق وكلهم سواسية.

أضاف الغربي: “لم يعد هناك مستورد واحد فقط لأي سلعة، فالسكر مثلاً أصبح لدينا أكثر من 20 مستورداً له وانخفض سعر الكيلو غرام من 400 إلى نحو 225 ليرة”.

وأكد الغربي أن هناك البعض من التجار طوال السنوات السبع الماضية يسرقون وينهبون بمليارات الليرات، مضيفاً: “الآن عندما نطالبه بتخفيض جزء من أرباحه بعد التغير في حساب الكلفة لم يتقبل هذا الأمر واعتبر هذا الجزء هو خسارة له”.

وفيما يتعلق بقانون التموين رقم 14 أعلن الغربي أن التعديلات أصبحت جاهزة ومن المتوقع إحالة المشروع للجنة الاقتصادية خلال أسبوع، مؤكداً أن العقوبات الواردة في التعديل شاملة.

وأشار الغربي إلى واقعة حدثت أثناء جولته على مدينة القطيفة في ريف دمشق، وهي اكتشاف معمل لتعبئة المواد الغذائية المزورة لأكثر من 20 ماركة، وموجود ضمن حظيرة لتربية البقر وتتم عمليات التعبئة ضمن مخلفات الحيوانات، مضيفاً: “هدمنا المعمل وأحلنا المخالف للقضاء”.

وفيما يتعلق بالمراقبين التموينيين قال الغربي: “لا يمكن الحديث حالياً عن وجود نقص في عددهم بعد إطلاق تطبيق عين المواطن فأي مواطن حالياً هو مراقب تمويني وليس عليه سوى إرسال رسالة بالشكوى وأصبح لدينا حتى تاريخه أكثر من 8 آلاف مشترك ويمكن اعتبارهم 8 آلاف مراقب يصلنا عن طريقهم نحو 500 شكوى يومياً”.

علي محمود سليمان - الوطن

 

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