الغربي يشتري ١٢ دونم أرض من الفلاحين في سلحب بريف حماة لبناء مطحنة

اطلع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي في جولة له، اليوم الجمعة، على عدد من الاسواق في حماة ومهرجان التسوق المقام حاليا في سوق المهن التقليدية (خان رستم) باشا تحت شعار بكرا احلى.





وتفقد الغربي سير العملية الإنتاجية في مخبز حماة الاول في حي المرابط فرن حارة الجسر بالقرب من شارع 8 آذار، مؤكدا ضرورة الالتزام بمواصفات ونوعية الخبر المنتج وعدم وجود تفاوت في إنتاج الخبز بين فرن واخر مع إجراء أعمال الصيانة للخطوط الإنتاجية باستمرار.





وأشار الغربي إلى أن العمل جار حاليا على تبديل القطاعة والرقاقة والعجانة في الافران التي تحتاج لذلك وفق الأولوية بهدف تحسين جودة الرغيف وزيادة الإنتاج كما ونوعا.





وشملت جولة الغربي مستودعات الحبوب في حي البعث في مدينة حماة وصوامع ومطحنة الحبوب في كفربهم حيث تم الاطلاع على واقع عملها لاسيما وأن صوامع كفربهم تصل سعتها التخزينية من الحبوب إلى نحو 85 الف طن.





واستمع الغربي من المعنيين عن الصوامع والمطحنة إلى شرح عن الية عملهما في حفظ وتعقيم وتهوية وغربلة الحبوب تمهيدا في طحنها وتوريدها للمخابز والتي تصل كمياتها يوميا إلى حوالي 600 طن





واطلع الوزير على الموقع المقترح لإنشاء مطحنة في سلحب ومدى ملائمته لهذا المشروع والكائن بجوار مركز استلام الحبوب في سلحب ومساحته 28 دونما جرى خلال الجولة شراء ارض مجاورة لهذا الموقع بمساحة تزيد على 12 دونما بشكل مباشر من الفلاحين بواقع 2 مليون ليرة لكل دونم ليصبح الموقع جاهزا لبدء بناء مشروع المطحنة خلال نيسان المقبل.





وأنهى وزير التجارة الداخلية حماية المستهلك جولته في محافظة حماة بالاطلاع على الأعمال الجارية حاليا في مشروع مشفى الشهيد صالح عبد الهادي حيدر في سلحب حيث تم لقاء الشيخ شعبان منصور احد ابرز وجهاء المنطقة والمشرف على تنفيذ هذا المشروع الطبي والاستشفائي الضخم.



