الغربي : ندرس تصغير رغيف الخبز للحد من الهدر

بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أنه تم البحث أمس في آلية عمل المخابز وتنظيم عمل الأكشاش، منوهاً بأنه «سنقوم خلال الأسبوع القادم بتحديد أماكن توزع أكشاش بيع الخبز المخصصة لجرحى الجيش العربي السوري في محافظتي دمشق وريف مشق».

موضحاً أنه سيتم تخصيص 25 كشكاً في كل محافظة لجرحى الجيش وستكون هي المرحلة الأولية، حيث ستتولى غرف التجارة في المحافظات مهمة بناء هذه الأكشاش.

موضحاً أنه سيتم تخصيص 25 كشكاً في كل محافظة لجرحى الجيش وستكون هي المرحلة الأولية، حيث ستتولى غرف التجارة في المحافظات مهمة بناء هذه الأكشاش.