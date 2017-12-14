الغربي: لن يكون هناك أي مطعم بعيد عن الرقابة التموينية مهما كان تصنيفه

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي خلال الاجتماع الذي عقده مع وزير السياحة المهندس بشر اليازجي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضرورة توافر شروط السلامة الغذائية والجودة بالمطاعم الشعبية وبأسعار مناسبة بحيث لا تكون خدماتها أقل جودة من المطاعم السياحية بل تضاهيها لجهة نوعية الطعام والخدمات المقدمة لافتا إلى أهمية إعادة النظر بتصنيف بعض المطاعم السياحية وغير الموءهلة لهذا التصنيف من حيث الخدمات والتجهيزات.

وأشار الوزير الغربي إلى أهمية توحيد الجهود لضبط أسعار الوجبات السريعة والسندويش والمطاعم المتخصصة بتقديم نوع معين من الوجبات أو الخدمات والرقابة على المنشآت السياحية والشعبية وتشكيل لجان رقابة مشتركة من الوزارتين تتواجد بشكل دائم في الأسواق مؤكدا أنه “لن يكون هناك أي مطعم بعيد عن الرقابة التموينية مهما كان تصنيفه”.