الغذائية باعت بـ 7.7 مليارات ليرة وربحت 1.7 مليار ليرة

كشفت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية أن إجمالي أرباح شركاتها قبل الضريبة بلغ نحو 1،7 مليار ليرة موزعة بين (المياه ، ألبان حمص ،عنب السويداء كونسروة دمشق عنب حمص ألبان دمشق) .

مدير عام المؤسسة ناصيف اسعد أوضح في حديث خاص للثورة أن قيمة الإنتاج السلعي الفعلي بالأسعار الجارية لإجمالي الشركات التابعة للمؤسسة بلغت لغاية أيار 2018 ما قيمته 8،5 مليار ليرة من أصل 27،8 مليار ليرة للمخطط بمعدل تنفيذ %31 بزيادة 46 % عن نفس الفترة من العام السابق.‏



ولفت إلى أن قيمة المبيعات الإجمالية لغاية أيار بلغت 7،7 مليارات ليرة من أصل 28،3 مليار ليرة المخطط، محققاً معدل تنفيذ قدره 27 % بزيادة 44% بالقيمة عن نفس الفترة من العام السابق، علماً أن نسبة المبيعات الإجمالية إلى الإنتاج الفعلي بلغت 91 %.‏

وبين أن المؤسسة تابعت مع شركاتها تنفيذ الخطة الإنتاجية والتسويقية المقررة من خلال تذليل الصعوبات وتأمين مستلزمات الإنتاج بما يحقق الريعية الاقتصادية ولاسيما بعد صدور قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن إلزام المستوردين تسليم 15% من مستوردات (حليب البودرة – زيوت نباتية) حيث بلغ معدل التنفيذ 31% بالأسعار الجارية بزيادة مقدارها 46%عن نفس الفترة من العام السابق.‏

ولفت إلى أنه تم إدراج خطة لتطوير شركة ألبان حمص في الخطة الاستثمارية للمؤسسة من خلال ثلاثة خطوط (تصنيع اللبن واللبن المصفى المعلب- تصنيع الحليب المعقم – خط تصنيع الجبنة المطبوخة (مثلثات) وقد تم الإعلان عن المشاريع الثلاثة للمرة الثانية وهي حالياً قيد دراسة العروض الفنية و إدراج مشروع البيرة الكحولية بطاقة 6 ملايين ليرة سنوياً بالخطة الاستثمارية للمؤسسة لعام ،2018 وقد تم الإعلان للمرة الثانية لعدم تقدم أي عارض في المرة الأولى، وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة معمل لصناعة الألبان والأجبان في حماة والساحل وحالياً بانتظار تخصيصنا بالأرض اللازمة ليتم رفعها إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي والحصول على الموافقات اللازمة، وقد تم مخاطبة وزارة الزراعة الإصلاح الزراعي بذلك، إضافة إلى مشروع إقامة معمل كونسروة في سهل الغاب وتم تخصيصنا بالأرض اللازمة لإقامة المشروع في منطقة عين الكروم / الغاب/ ورفع دراسة الجدوى الاقتصادية المعدلة إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي للحصول على الموافقات اللازمة بعد استدراك الملاحظات.‏

كما تم إدراج مشروع توسيع خط تعبئة مياه السن في الخطة الاستثمارية للمؤسسة لعام 2018 والإعلان عن المشروع، لافتاً إلى انه تم رفع دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية المعدلة لمشروع خط لتعبئة المياه الطبيعية بعبوات سعة 1.5 و0.5 ليتر في وحدة تعبئة مياه بقين ورفعها إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي بعد استدراك الملاحظات.‏



المصدر : الثورة