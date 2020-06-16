الغارديان: جو بايدن يستغل هذه اللحظة مع تحول موقف الأمة من قضية العرق

نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية مقالة للمراسلة السياسية للصحيفة في واشنطن، لورين غامبينو، تحت عنوان “جو بايدن يستغل هذه اللحظة مع تحول موقف الأمة من قضية العرق”.



وتقول الكاتبة إنه بالنسبة للأسلوب والنبرة والقيادة، يبدو المرشح الديمقراطي بايدن في وضع جيد يسمح له بتسخير هذه اللحظة السياسية لصالحه، في سباق الفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، عندما يواجه الرئيس دونالد ترامب، المرشح الجمهوري.



وتشير إلى أن بايدن سعى إلى تصوير نفسه على أنه بطل المساواة العرقية، وتشجيع الاحتجاج السلمي وتعهد بتحقيق “شفاء الجروح العرقية التي ابتليت بها بلادنا منذ فترة طويلة”.



وعلى النقيض من ذلك، وجد ترامب نفسه بعدائه للمتظاهرين ومقاومته لمطالبهم بالإصلاح، في الجانب الخاطئ، في لحظة محفوفة بالمخاطر فيما يتعلق باحتمالات إعادة انتخابه، حسب الكاتبة.



واستشهدت بنتائج استطلاع أجرته مدرسة واشنطن بوست-شار، أظهرت أن 61٪ من الأمريكيين يرفضون طريقة تعامل ترامب مع الاحتجاجات بينما يوافق 35٪ فقط.



وقال النصف إنهم يفضلون رئيساً “يمكنه معالجة الانقسامات العرقية في البلاد”، مقارنة بـ 37٪ قالوا إنهم يفضلون رئيساً “يمكنه استعادة الأمن من خلال فرض القانون”.



وقال مايكل تيسلر، عالم السياسة في جامعة كاليفورنيا ومؤلف كتاب “ما بعد العنصرية أو الأكثر عنصرية”، إن أسلوب حكم ترامب على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية ساهم في الفوضى.



وتنقل الكاتبة عن دانييل جيلون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنسلفانيا ومؤلف كتاب “الأقلية الصاخبة: لماذا الاحتجاجات مهمة في الديمقراطية الأمريكية”، إنه “طوال التاريخ الأمريكي الحديث، لم تنجح الاحتجاجات في التأثير على السياسة العامة فحسب، بل أثرت على النتائج الانتخابية للحزب المتوافق إيديولوجياً مع قضيتهم”.



وكان استطلاع للرأي أجرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية أظهر في وقت سابق تراجعاً في شعبية ترامب في ظل الغضب والنقمة التي تجتاح الولايات المتحدة رفضاً لسياساته ومع استمرار الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في عدد كبير من المدن الأمريكية عقب مقتل فلويد خنقاً بعدما جثا شرطي بركبته على عنقه في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الشهر الماضي.