الغارديان: الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد يظهر إخفاق الاستراتيجية الأمريكية

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، تقريراً للكاتب جوليان بورغر من واشنطن بعنوان “الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد يظهر إخفاق الاستراتيجية الأمريكية“، ويقول الكاتب إنه طالما كان الهجوم على مقر للسفارة الأمريكية أو تعرضها للتفجير مؤشراً على تدهور الولايات المتحدة، وبهذا تمثل مشاهد تعرض مقر السفارة الأمريكية في بغداد للهجوم نهاية ملائمة للعقد المنتهي للتو.



ويقول الكاتب إن أحداث بغداد بالأمس ليست حاسمة بنفس الدرجة التي كان عليها إجلاء السفارة الأمريكية في سايغون عام 1975 بالطائرات المروحية أو الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران بعد ذلك بأربعة أعوام.



ويضيف الكاتب أن القوات العراقية وصلت في نهاية المطاف لحماية مقر السفارة، واتضح أن السفير في عطلة ولهذا لم يتعرض للمهانة المصاحبة لضرورة الهرب بالطائرة المروحية من أعلى سطح المبنى، ولكن الهجوم أظهر للعيان بصورة جلية ضعف الولايات المتحدة بعد إنفاق نحو ترليوني دولار في العراق.



ويرى الكاتب أن الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد يمثل أحدث إجراء متعمد لزيادة تبعات وتكاليف الوجود الأمريكي في العراق ويبث الفرقة بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة.



وكان قد هاجم أول أمس آلاف المتظاهرين العراقيين السفارة الأمريكية في بغداد وذلك رداً على قيام الولايات المتحدة بشن غارات جوية على مراكز تتبع للحشد الشعبي الذي يعتبر جزء من الجيش العراقي ما أودى بحياة أكثر من 25 مقاتل في الحشد وتسبب بإصابة العشرات.