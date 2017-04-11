الغارديان: إدارة ترامب تخطط لتقسيم ليبيا إلى 3 دول

كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن لدى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خطة لتقسيم ليبيا إلى 3 دول صغيرة، وأشارت إلى أن اثنين من مراسليها حصلا على تلك الخطة، التي رسمها مسؤول كبير في البيت الأبيض لدبلوماسي أوروبي. وأوضحت الصحيفة أن مسؤولا رفيع المستوى في البيت الأبيض، مكلفاً من ترامب بملف السياسة الخارجية، شرح لدبلوماسي أوروبي خلال أحد الاجتماعات خطة الإدارة الأميركية لحل الأزمة في ليبيا بتقسيمها إلى 3 دول، ورسمها للدبلوماسي الأوروبي. ورجحت «الغارديان» أن يكون ذلك المسؤول هو مساعد ترامب في العلاقات الخارجية سباستيان غوركا، لافتة إلى أن مقترح فريق ترامب بشأن تقسيم ليبيا كان قبل تنصيبه رسمياً بأسابيع قليلة. ورد الدبلوماسي الأوروبي على غوركا قائلاً إن: «التقسيم ربما يكون أسوأ الحلول التي يمكن تصورها في ليبيا، لأنها لن تنهي النزاع أبدا بل ستفجره بصورة أكبر». وتعتمد خطة التقسيم الأميركية لـ«ليبيا» على خريطة الولايات العثمانية القديمة، التي كانت في البلاد، والتي تعتمد على وجود دويلة «برقة» في الشرق، و«طرابلس» في الغرب، و«فزان» في الجنوب.

ودافع غوركا عن تلك الخطة، خلال لقائه بالدبلوماسي الأوروبي قائلاً: «خريطة التقسيم الجديدة لليبيا، ستسمح بكل سهولة بالقضاء على الإسلام المتطرف»، إلا أن الدبلوماسي الأوروبي أوضح أن تلك الخطة، ربما لن يكتب لها النجاح أبداً، لأنها ستفجر صراعات أكبر.



روسيا اليوم- سبوتنيك