الغارديان: إحباط خطة إرهابية لليمين المتطرف كانت تستهدف المسلمين في ألمانيا

نشرت صحيفة “الغارديان” مقالاً بعنوان “المسلمون في ألمانيا يطالبون بالحماية بعد إحباط خطة إرهابية لليمين المتطرف”.



ويشير المقال إلى أن الجاليات المسلمة في ألمانيا تشعر بالخطر وتطالب الشرطة بتوفير حماية أكبر بعد القبض على 12 رجل يشكلون مجموعة يمنية متطرفة، يعتقد أنها كانت تخطط لهجمات واسعة على مساجد في أرجاء البلاد، مستوحاة من الاعتداءات التي حصلت في مسجدين بنيوزيلندا السنة الماضية.



ويكشف المقال أن إلقاء القبض على المجموعة جاء بعد تمكن أحد مخبري الشرطة من اختراقها عقب أشهر من المراقبة والمتابعة.



وتعتقد السلطات، حسب المقال، أن المجموعة كانت تريد القيام “بمذابح في المساجد”، وتسعى إلى إثارة ردود فعل انتقامية.



وأضاف المقال أن التحقيقات كشفت أن الخلية كانت تبحث عن ضم عناصر جدد تشترط فيهم أن يكونوا “أذكياء قادرين على التحمل، قساة وسريعين”.



كما يشير المقال إلى تزايد عدد المتطرفين اليمينين الخطرين، ويذكر أن الشرطة الألمانية تقوم حالياً بمراقبة نشاطات 53 رجلاً وامرأة مرتبطين باليمين المتطرف، تعتقد أنه من الممكن أن يرتكبوا أعمال عنف، في حين أن عدد الأشخاص الذين كانت تراقبهم لنفس السبب عام 2016 كان 22 شخصاً.



وأدى خبر كشف الخلية وإحباط مخططاتها، إلى إثارة قلق الجاليات المسلمة، وتنامي شعورها بأنها مستهدفة، وطالبت شخصيات دينية مسلمة الحكومة بتوفير الحماية.



وكشف تحقيق استقصائي لصحيفة “الغارديان” البريطانية نهايات العام الفائت بأن شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم “فيسبوك” تجني أرباحهاً من خلال “صناعة الكراهية” ضد الإسلام، مؤكدة أنه في تشرين الأول 2019، فقط انتشر أكثر من 6795 منشور مزيف عن الإسلام.