الغارديان: أنف ابو الهول لم يكسره نابوليون

وذكرت الغارديان ان هناك رواية معروفة أن جنودا في حملة نابوليون على مصر تسببوا في تحطيم انف أبو الهول خلال تدريب على القصف في العام 1798 لكنها تضيف أن هذه الرواية ليست حقيقية، وتضيف ​الجريدة​ البريطانية أن هناك لوحة زيتية لفريدريك لويس نوردن وهو أحد القادة البحريين الدانماركيين قبل ولادة نابوليون بقرون، تظهر أبو الهول دون أنف.