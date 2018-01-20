الغارديان: أنف ابو الهول لم يكسره نابوليون
نشرت جريدة الغارديان البريطانية صورة للوحة زيتية لأبو الهول والامبراطور الفرنسي نابوليون بونابرت يمتطي فرسه وينظر إلى التمثال، وعنونت الصورة بعنوان "هل فعلا حطم نابوليون أنف أبو الهول"؟
وذكرت الغارديان ان هناك رواية معروفة أن جنودا في حملة نابوليون على مصر تسببوا في تحطيم انف أبو الهول خلال تدريب على القصف في العام 1798 لكنها تضيف أن هذه الرواية ليست حقيقية، وتضيف الجريدة البريطانية أن هناك لوحة زيتية لفريدريك لويس نوردن وهو أحد القادة البحريين الدانماركيين قبل ولادة نابوليون بقرون، تظهر أبو الهول دون أنف.
وأشارت الجريدة أيضا إلى ان المؤرخ العربي المقريزي كتب عن أنف أبو الهول المفقود خلال القرن الخامس عشر موضحة أن سبب فقدان الأنف غير معلوم حتى الآن رغم الروايات المتعددة التي تتراوح بين أسباب الطقس وعوامل التعرية إلى التشويه المتعمد من ملوك لاحقين.
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