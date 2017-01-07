العواصف الجليدية تجتاح رومانيا وبلغاريا وتتسبب بشل الحركة المرورية وانقطاع التيار الكهربائي

اجتاحت العواصف الجليدية رومانيا وبلغاريا أمس متسببة بشلل في الحركة المرورية وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف في بلغاريا ومرغمة الشركة المنتجة للطاقة النووية في رومانيا المجاورة على إغلاق مفاعلها رقم 1.



ونقلت رويترز عن السلطات المحلية قولها .. “إن العواصف الجليدية تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 770 بلدة في بلغاريا كما تسببت في إغلاق الطريق السريع في جنوب شرق البلاد وجميع الطرق في أحد قطاعات الشمال الشرقي”، مشيرة إلى أنها تسببت بقطع الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين مدينة بوخارست عاصمة رومانيا وميناء كونستانتا على البحر الأسود.



وذكرت شركة “نيوكليار إليكتريكا روسن بي إكس” التابعة للحكومة الرومانية والتي تشغل المفاعلات النووية أنها فصلت المفاعل رقم 1 الذي ينتج 1706 ميغاوات على نهر الدانوب عن الشبكة الوطنية بسبب تراكم الجليد الكثيف.



كما تسبب الطقس الشتوي القارس أيضا في إغلاق مطار فارنا على ساحل البحر الأسود في بلغاريا لمدة ثماني ساعات على الأقل وفي المقابل تسبب بتأجيل عشرات الرحلات في مطار بوخارست الدولي.



وبحسب الأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة ستنخفض إلى 25 درجة تحت الصفر في وسط رومانيا و20 درجة تحت الصفر في بلغاريا حيث حذرت السلطات السكان ودعتهم إلى تأجيل السفر غير الضروري في الوقت الذي بلغ فيه ارتفاع الجليد 60 سنتيمترا في بعض أجزاء من البلدين المذكورين.

وكالات