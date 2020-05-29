العوا: فوجئنا بخبر إيقاف «الكلوروكين» رغم أنّه أعطى نتائج إيجابية في العلاج

أوضح عميد كلية الطب بجامعة دمشق الدكتور نبوغ العوا أن "هيدروكسي الكلوروكين أعطى بعض النتائج الإيجابية وشفيت حالات كثيرة في فرنسا فعمم على أوروبا وجربناه نحن وأعطى نتائج إيجابية"، لافتاً إلى أن الحكومة شكلت مجلس استشاري من أساتذة من الصحة والطاقة الذرية والجامعات وأطباء لاعتماد البروتوكول الطبي، وحالياً لا بد من اجتماع جديد للمجلس وأتوقع أن يدعونا رئيس الحكومة لهكذا اجتماع قريباً".



وتابع العوا"فوجئنا كبقية العالم بخبر إيقاف الكلوروكين من البروتوكول العلاجي في فرنسا وقد يعود ذلك لقوة الفايروس لأنه يغير نفسه مناعياً ويطور نفسه والهيدوكسي الكلوروكين أصبح غير مفيد حالياً وهو بالأساس له تأثيرات جانبية تؤثر على القلب والعين وتغاضينا عنه لفائدته في علاج كورونا".



وأوضح العوا" ليس لدينا إمكانية الدراسة ونحن مقتبسين مما يجربونه في أوروبا ونأخذ به وكونهم أقروا إيقافهم لذلك من الأولى أن نفكر في إيقافه".



المصدر" شام أف أم