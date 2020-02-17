العنب يحارب الشيخوخة.. لماذا؟
أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أن مادة "ريسفيراترول" (Resveratrol) تعد بمثابة سر الصحة والشباب، وذلك بفضل تأثيرها المضاد للأكسدة، ويعد العنب غنيا بها.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن مادة "ريسفيراترول" تحارب شيخوخة البشرة وتقي من أمراض القلب والمناعة الذاتية.
كما تعمل أيضا على التخفيف من متاعب أمراض الروماتيزم، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي؛ حيث إنها تحد من التورم وتخفف الألم.
وأشارت "أبوتيكن أومشاو" إلى أن المصادر الغذائية لمادة "ريسفيراترول" تتمثل في العنب والتوت، خاصة في قشرة هذه الفاكهة.
المصدر : الألمانية