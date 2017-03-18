العناكب تلتهم من الحشرات سنويا أكثر مما يلتهمه البشر من اللحوم والأسماك

تلتهم جميع عناكب العالم سنوياً كمية من الحشرات وغير ذلك من الحيوانات الصغيرة جداً تتراوح بين 400 و 800 مليون طن وذلك حسبما قدر باحثون في ألمانيا والسويد وسويسرا. وللمقارنة فإن البشر في جميع أنحاء العالم يأكلون نحو 400 مليون طن من اللحوم والأسماك سنوياً حسبما أشار الباحثون في دراستهم التي نشرت الأربعاء في مجلة «ذي ساينس أوف نيتشر».



وحسب الباحثين فإن حيتان العالم تلتهم 280 إلى 500 مليون طن من الغذاء. كما تأكل طيور البحر 70 مليون طن من الأسماك وما يعرف بثمار البحر. واستند الباحثــــــون في دراســــــتهم إلى بيانات من 65 دراسة سابقة بالإضافة إلى ما رصدوه بأنفسهم خلال الدراسة وقالوا إن النتائج التي خلصوا إليها تؤكد الدور الذي تلعبه العناكب كحيوانات مفترسة في الطبيعة.



وأشاروا إلى أن هذه العناكب وخاصة ما يعيش منها في البراري والغابات تحول دون أن تصبح الكثير من الحشرات وبالاً على الإنسان

كما أكد الباحثون أن العناكب مهمة في الطبيعة كفرائس أيضاً «حيث تتغذى 8000 إلى 10000 حيوان مفترس وطفيليات على العناكب فقط» حسبما أوضح مارتن نيفلير من جامعة بازل وفقا للبيان الصادر عن الجامعة. كما أن العناكب جزء هام أيضاً على قائمة غذاء نحو 3000 إلى 5000 نوع من الطيور.

المصدر: د ب ا