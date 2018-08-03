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العملة التركية تهوي إلى مستوى قياسي

هبطت الليرة التركية اليوم إلى مستوى قياسي بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين في حكومة النظام التركي.

ووفقا لـ رويترز فقد سجلت الليرة التركية 9863ر4 للدولار بعدما كانت قد هوت أمس إلى مستوى قياسي منخفض عند 015ر5 للدولار إثر إعلان البيت الأبيض فرض عقوبات على عبد الحميد جول وزير العدل وسليمان صويلو وزير الداخلية في حكومة النظام التركي على خلفية سجن القس الأمريكي أندرو برانسون بزعم دعم المحاولة الانقلابية في تركيا العام 2016.

وشهد النمو الاقتصادي في تركيا تراجعا ملحوظا وانخفض سعر صرف الليرة التركية بسبب فضائح الفساد والرشاوي التي تورط فيها رئيس النظام رجب طيب أردوغان ووزراء ومقربون منه والتي أدت إلى انخفاض ثقة المستثمرين بتركيا وتراجع الاستثمارات.

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