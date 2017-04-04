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العمل ليلاً يزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام

حذرت دراسة طبية من أن العمل بنظام الدورات الليلة له دور سلبي في جعل الأمور أكثر سوءاً على صحة الرجال؛ وخاصة ممن تتراوح أعمارهم ما بين 20 و27 عاماً.
وتوصلت الدراسة التي أجريت في جامعة «كولورادو» الأميركية ونشرت عبر عدة وكالات إلى أن تقييد النوم التراكمي والتوقف الإيقاعي، يمكن أن يؤدي إلى المعاناة من هشاشة العظام وكسور العظام في وقت لاحق من الحياة.
وتوصل الباحثون إلى انخفاض مستويات علامات تشكيل العظام في الدم بين الرجال الذين ينتظمون في العمل بنظام الدورات الليلية لمدة ثلاثة أسابيع، بسبب تقييد النوم التراكمي والتوقف الإيقاعي.
ويقول كريستين سوانسون، الباحث الرئيسي في جامعة «كولورادو» الأميركية: «يؤدي التوازن في العظام إلى تغيير نافذة العظام المحتملة التي قد تؤدي إلى هشاشة العظام والكسور».
وأضاف: «في حال حدوث اضطراب النوم المزمن يعد من عوامل الخطر الإضافية المساهمة في زيادة فرص الإصابة بهشاشة العظام وكسورها، ما يساعد في تفسير واضح لهشاشة العظام فيما يقرب من 50% من إجمالي 54 مليون أميركي من مرضى هشاشة العظام».

وكالات

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