"العمران" تؤهل الطاقة الاستيعابية لمستودعاتها وتبيع اسمنتاً بقيمة (49) مليار ليرة

تدأب المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء “العمران” على رسم خارطة جديدة تعيد من خلالها تأهيل مستودعاتها، وإحداث عدد أكبر من المستودعات والمراكز البيعية بقصد تجميع منتجات المؤسسة ضمنها، بحيث تتواكب مع حركة الطلب.

وأشار تقرير صادر عن المؤسسة إلى استكمال تجهيز عدد من المستودعات في مول دمشق /مساكن برزة/ وتوسيع مول باللاذقية /العوينة/ والتجهيز لإنشاء مول بالسويداء، إلى جانب إنشاء مركز بيع مواد في اللاذقية (عين البيضا)، وإنشاء قطاعتي حديد في اللاذقية وطرطوس.

وذكر التقرير أن كمية الاسمنت المباعة منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه بلغت /1.223.529/ طناً بقيمة /49/ مليار ل.س، وقيمة الأدوات الصحية المباعة /305/ ملايين ل.س، والسيراميك /141/ مليون ل.س، والحديد المبروم /2/ مليار ل.س، والحديد الصناعي/500/ مليون ل.س، والدهانات /6/ ملايين ل.س.