العمر: مقترح للاستفادة من مشاريع تخرج طلاب كلية الإعلام

أكد عميد كلية الإعلام محمد العمر أنه تم تقديم اقتراح لوزير الإعلام للاستفادة من مشاريع التخرج ورسائل الماجستير الذي ينفذها طلاب الكلية في نهاية مرحلتهم الجامعية بدلاً من تكديسها في المستودعات.



وأوضح العمر أن الوزير أبدى موافقته على الاقتراح، مبيناً أنه سيتم تشكيل لجنة من المندوبين عن وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة من قبل وزارة الإعلام تحضر مناقشة مشاريع التخرج لهذا العام والتي ستقام بعد شهرين.



وأضاف عميد كلية الإعلام أنه من المحتمل أن تختار اللجنة مشروع تخرج معين أو رسالة ماجستير معينة، للاستفادة منها وتطبيقها وتوظيف الطالب المنفذ لها.



يذكر أن العديد من مشاريع التخرج التي تقام سنوياً على اختلاف أنوعها والتي يبذل عليها الطالب جهدا كبيرا وتكلفة مادية مرتفعة ليتم تخزينها في المستودعات دون الاستفادة منها حتى لو كان تقديرها مرتفعاً.