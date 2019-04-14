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العلماء يكشفون كيفية الوقاية من أمراض الشيخوخة

تمكن الباحثون في جامعة ألبرتا في كندا من تحديد العوامل الرئيسية التي تحول دون شيخوخة الدماغ وتمنع تطور مرض الزهايمر لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما.

ووجد العلماء أن الجهاز العصبي المركزي أقل عرضة للشيخوخة لدى الأشخاص المتعلمين والمشاركين في النشاط الاجتماعي، وخاصة النساء، إضافة إلى ذلك، هؤلاء الناس يميلون إلى العلم والتعلم المستمرين، بحسب "يورك أليرت".

وترتبط الذاكرة الجيدة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 75 عاما بمعدل ضربات القلب المنخفض وعدم وجود السمنة إضافة إلى وجود شريك حياة وخدمة ذاتية.

كما لوحظ تدهور الذاكرة لدى الأشخاص ذوي النشاط المعرفي المنخفض ومعدل ضربات القلب المرتفع، وكذلك لدى أولئك الذين لم يهتموا بأنفسهم ولم يشاركوا في الأنشطة الاجتماعية.

ووفقا للعلماء، فإن نتائج هذه الدراسة تمكن تحديد النصائح اللازمة لتطوير توصيات للوقاية من أمراض الشيخوخة في الدماغ.


في سياق آخر، كشف العلماء عن عدد من المنتجات، التي تساعد على تنشيط إفراز "هرمون الشباب" الإستروجين، وأن تناولها بانتظام لا يمكن أن يمنع الشيخوخة فحسب، بل يعيد تنشيط الجسم أيضا.

 


سبوتنيك