العلماء يكشفون عن سبب بكاء طفلكِ الرضيع كلما ابتعدتِ عنه!

كشف العلماء من خلال دراسة حديثة عن السبب العلمي الذي يدفع الطفل الرضيع للبكاء بشدة كلما ابتعد عن أمه.



حيث أوضح العلماء أن دماغ الطفل الرضيع ينذر جسمه بالخطر عند ابتعاد أمه عنه ولا يهم إذا كان نائماً أم مستيقظاً.



وأضاف العلماء: “إذا لم يشعر بلمستها على بشرته أو بحرارة جسمها أو برائحة حليبها، بحركتها أو صوتها الذي يؤثر بدوره في نمو دماغ الطفل الرضيع إلى جانبه، يدخل دماغه في حالة من الطوارئ تدفعه إلى البكاء والصراخ حتى يجذب انتباه أمه فتقترب منه مجدداً..



إنها أمور يعمل الطفل على رصدها بغض النظر إذا كان نائماً أو مستيقظاً فوجود أمه بقربه أمر مهم جداً لنموه الجسدي والذهني ولاستقراره العاطفي”.



وتابع العلماء كلامهم موضحين أن بكاء الطفل لا يدوم طويلاً إذ يخفّ الإنذار كلما كبر طفلك أكثر وكلما بدأ يستوعب طبيعة المنزل ومدى قربك منه حتى لو لم يعد يلتقط علامات وجودك قربه عبر الحرارة والرائحة والصوت، أي ابتداءً من عمر الثلاثة أشهر وحتى الستة أشهر، ولكن حتى لو تخطى طفلك الأمر تبقين أنت مصدر الأمان الأول له، فيدخل مرحلة جديدة من التعلق بك فيبكي كلما تركت البيت أو في حال وضعته في غرفة منفصلة عنك.



ولفت العلماء إلى أنه على الرغم من أن قدرات الطفل العقلية تنمو بسرعة قياسية إلا أن جميع الأطفال الرضع ولدوا قبل أوانهم حتى لو أخذوا الشهر التاسع كله في رحم أمهاتهم فهم يحتاجون إلى ما يعرف بالفصل الرابع من الحمل حتى يكتمل نمو الدماغ، فبسبب المساحة الضيقة في الرحم يولد الأطفال بأدمغة صغيرة نسبياً تكون شديدة الحساسية للمحفزات ويطورون أدمغتهم في الفصل الرابع من الحمل أي حتى يبلغوا الشهر الثالث من العمر.



يذكر أن الدماغ يستمر في النمو في وتيرة سريعة حتى عمر الـ 3 سنوات، فعند الولادة يكون قياس دماغ الرضيع يوازي ثلث دماغ الانسان البالغ، وفي عمر الثلاثة أشهر يتضاعف حجم دماغه أي يصل إلى 55 في المئة من حجمه النهائي.