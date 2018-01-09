العلماء يكتشفون قيمة جديدة لأكبر عدد بسيط

تمكن كمبيوتر المهندس الأمريكي جوناثان بيس من اكتشاف قيمة جديدة لعدد ميرسن البسيط تحمل رقم 50 وبطول يزيد على 23 مليون رمز.





وتعتبر هذه القيمة في الوقت الراهن الأكبر بين كل الأعداد البسيطة المعروفة.





وذكر موقع مشروع distributed computing (الحوسبة الموزعة) الذي نشر الخبر أن التسجيل العشري للعدد 277232917-1 يتضمن 23 249 425 رقما أي أنه أطول بـ910 آلاف رمز من عدد ميرسين البسيط التاسع والأربعين الذي تم اكتشافه عام 2016، على أيدي عالم الرياضيات كورتيس كوبر وهو يتكون من 22 338 618 رقما.





تجدر الإشارة إلى أن جوناثان بيس يعمل في مجال البحث عن الأعداد البسيطة على مدى 14 عاما، وبقي جهاز كمبيوتره يعمل ستة أيام من الحسابات لكي يثبت ويؤكد أن العدد المكتشف هو فعلا من الأعداد البسيطة.





وجدير بالذكر أن عدد ميرسين هو عدد على شكل: Mn = 2ⁿ – 1





حيث أن n عدد طبيعي.





وتمت تسمية العدد على شرف عالم الرياضيات الفرنسي مارين ميرسين الذي درس خصائص هذه الأعداد في القرن السابع عشر.



