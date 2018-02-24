العلماء يتوصلون لصيغة جديدة للضوء!

ووفقا لموقع Science Daily فإن "العلماء وخلال الاختبارات التي أجروها على حركة الجزيئات تمكنوا من إبطاء حركة الفوتونات المتصلة مع بعضها بصورة ثنائية أو ثلاثية بمعدل 100 مرة، لتصبح سرعتها 300 ألف كلم/ثانية، وتلك العملية التي جرت ضمن سحابة من ذرات الروبيديوم الشديدة البرودة أدت لتشكل حزم ضوئية ليزرية فريدة من نوعها".