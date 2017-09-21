العلماء يتمكنون لأول مرة من تحويل الضوء إلى رسائل صوتية !!

تمكن العلماء من تخزين معلومات في شريحة بشكل جديد، حيث قاموا بتحويل الضوء إلى إشارة صوتية.

صرح متخصصون في الإلكترونيات أنهم تمكنوا من الاقتراب من إنشاء وسائل إعلامية جديدة. حيث يكمن الهدف من وراء ذلك، نقل البيانات المشفرة باستخدام الفوتونات، لأنه سوف يساعد إلى حد كبير في إسراع أي عملية في تكنولوجيا الكمبيوتر.