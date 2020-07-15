العلماء يتحدثون عن زيت نباتي يقضي على القلق والخوف ويحسن النوم

أفاد العلماء من خلال دراسة حديثة بأن زيت نبات اللافندر يعمل على تحسين جودة النوم عن طريق تقليل القلق والخوف وأعراض الاكتئاب.



ووفقاً لموقع “دويتشه فيله”، فإن العلماء أوضحوا أن زيت اللافندر يستخدم كعطر وكزيت لترخية العضلات المشدودة ومعالجة انتفاخ البطن، كما يساعد الزيت على تخفيف آلام الصداع لدى البعض بدهنه على الوجنتين، ويستخدم في الطبخ والرسم ومنع دخول بعض أنواع الحشرات للمنازل.





ولفت الموقع إلى أن العلماء أجروا دراسة على مفعول كبسولات نبات الخزامى، والمعروف أيضاً باسم اللاوندة أو اللافندر، على مجموعة من الأشخاص لمدة 10 أسابيع.





وقسّم العلماء المشاركين في الدراسة إلى مجموعتين، تناولت المجموعة الأولى من 80 إلى 160 مليغراماً من كبسولات اللافندر يومياً، بينما حصلت المجموعة الثانية على كبسولات لا تأثير لها دون علمهم.





وتوصل العلماء بعد أسبوعين إلى أن المجموعة التي حصلت على كبسولات اللافندر انخفضت لديها نسبة المخاوف والقلق بشكل واضح، بل ووصل مفعول الكبسولات للمستوى نفسه لبعض الأدوية المضادة للاكتئاب.





وذكروا أن كبسولات اللافندر النباتية لم تسبب أعراض جانبية خطيرة لمن استخدموها، باستثناء اضطراب خفيف بالمعدة وطفح جلدي خفيف لدى بعض المشاركين، حيث كان العقار النباتي آمن للاستخدام حتى مع أدوية أخرى، ولم يتسبب برغبة قوية في النوم خلال فترة النهار.





وكان العلماء قد أوضحوا أنه لم تظهر أعراض انسحابية لدى الأشخاص الذين توقفوا عن استخدامه، وهي المشكلة التي تحدث مع الكثير من أدوية الاكتئاب.



