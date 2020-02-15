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العلماء أصبحوا على قاب قوسين.. طريقة لايقاف عملية الشيخوخة!

علماء من مختلف دول العالم يسعون لاكتشاف “اكسير الشباب” أو اكتشاف طريقة لتمديد مرحلة الشباب والحياة النشطة.
ويعتقد علماء جامعة كاليفورنيا في مدينة بيركلي، أنهم أصبحوا قاب قوسين من حل هذه المسألة. لأنهم اكتشفوا علاقة بين تطور “ذبول” الجسم نتيجة التقدم بالعمر وبين وظيفة مجمع بروتيني مناعي هو NLRP3 inflammasome ، الذي اعتبره الأطباء “محول جزيئي”.

وهذا المجمع البروتيني هو المسؤول عن اكتشاف ما يهدد الأداء الطبيعي للجسم.


وتفيد مجلة Cell Metabolism العلمية بأن الباحثين قد اكتشفوا لدى كبار السن نشاطا مفرطا لهذا المجمع البروتيني، مع أنه خلال التقدم بالعمر يضعف تدريجيا أمام مختلف الأمراض وتأثيرات الوسط المحيط والتوتر النفسي. ولهذا يزداد عبء جهاز المناعة.


ووفقا للخبراء، إذا تمكنوا من اكتشاف طريقة لـ “وقف” المجمع البروتيني NLRP3 سيتمكنون من إبطاء عملية الشيخوخة وتطور الأمراض التي ترافقها، مثل الزهايمر وباركنسون.


المصدر: روسيا اليوم