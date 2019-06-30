العلاقة بين السكريات والسرطان

ربما قد تكون سمعت أن السكر يسبب السرطان أو يجعله ينمو بشكل أسرع، وقد يكون هذا منطقياً حيث إن كل خلية في جسمك تستخدم سكر الدم (الجلوكوز) للحصول على الطاقة، ولكن الخلايا السرطانية تستخدم حوالي 200 مرة أكثر من الخلايا الطبيعية..



فهل تناول السكر فعلاً يدعم نمو السرطان؟



وهل الامتناع عن السكريات يمكن أن يحمي من تفاقم السرطان؟​



* العلاقة بين السكر والخلايا السرطانية



تنمو الخلايا السرطانية بسرعة، وتتضاعف بمعدل سريع، الأمر الذي يستهلك الكثير من الطاقة، وهذا يعني أنها بحاجة إلى الكثير من الجلوكوز.. كما تحتاج الخلايا السرطانية أيضاً للكثير من العناصر الغذائية الأخرى مثل الأحماض الأمينية، والدهون، وليس فقط السكر.





وهنا تكمن الأسطورة التي تقول إن السكر يساعد على نمو السرطان، وإن التوقف عن تناول السكر في نظامنا الغذائي يجب أن يساعد في إيقاف نمو السرطان.





لكن لسوء الحظ العملية ليست بهذه البساطة، وهناك مشكلتان تواجهان الإنسان إذا قرر أن يمنع السكر عن الخلايا السرطانية.





وأول هذه المشكلات هي أن جميع خلايا الجسم السليمة بحاجة إلى الجلوكوز أيضاً، ولا توجد طريقة لجعل أجسامنا تسمح للخلايا السليمة بالجلوكوز الذي تحتاجه، ومنعه عن الخلايا السرطانية.





والمشكلة الثانية هي أن السكر الذي تحتاجه خلايا جسمك يأتي من أطعمة متعددة، وليس فقط من الحلويات أو الشوكولاتة، ولكن السكر أيضاً في العديد من الأطعمة، وهذه بعض أمثلة الأطعمة:



- الفاكهة (سكر الفركتوز).



- الخضروات (الجلوكوز).



- منتجات الألبان (اللاكتوز).



- الكربوهيدرات مثل الخبز والمعكرونة والأرز.​



* ماذا سيحدث إذا قاطعت هذه الأطعمة.. هل يبطئ هذا السرطان أو يمنعه من التكون؟



حتى الآن لا يوجد دليل على أن اتباع نظام غذائي منخفض السكر أو منخفض الكربوهيدرات يقلل من فرصتك في الإصابة بالسرطان.



الاستثناء الوحيد هو سرطان المريء، حيث تشير دراسة حديثة إلى أن السكر والمشروبات المحلاة قد تزيد من فرص الإصابة بهذا السرطان بنسبة 70% أو أكثر.





* هل السمنة أم السكريات السبب في السرطان؟



كثير من الخبراء بما في ذلك الجمعية الأميركية للسرطان والمعهد الوطني للسرطان لا يعتقدون أن السكر يسبب السرطان، ولكن يقولون إن المشكلة الحقيقية هي السمنة، حيث تحرر الخلايا الدهنية البروتينات الالتهابية التي تسمى الأديبوكينات، والتي يمكن أن تتلف الحمض النووي، وتسبب في النهاية الأورام.



وكلما زاد عدد الخلايا الدهنية الموجودة في الجسم، زاد احتمال انبعاث هذه البروتينات،وفرط السمنة يعرض الإنسان لخطر ما لا يقل عن 13 نوعاً من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والكبد والقولون.

في المقابل يقول خبراء السرطان الآخرون إن السكر نفسه يمكن أن يقود للسرطان.





* ماذا عليك أن تتناول؟



حتى لو كنت لا تعتقد أن السكر يمكن أن يسبب السرطان؛ فمن الأفضل تناول كميات أقل من السكر، وتقول الأبحاث إنه يجب عليك تقليل السكر لـ 6 ملاعق صغيرة يومياً بالنسبة للنساء، و9 ملاعق صغيرة يومياً بالنسبة للرجال.



وحيث إن تناول نسبة عالية من السكريات خلال اليوم ينتج عنه إفراز مستويات عالية من الأنسولين طوال الوقت مما يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان؛ لذا للتقليل من خطر الإصابة بالسرطان يجب الحد من السكر المضاف؛ بما في ذلك الشراب عالي الفركتوز في المشروبات الغازية، والشاي المحلى، والمشروبات الرياضية، والأطعمة المصنعة، إلى جانب الحلوى والكعك والآيس كريم وحبوب الإفطار المحلاة.​



* هل من الجيد تناول الفاكهة الغنية بالفركتوز؟



من الجيد تناول الفاكهة كجزء من نظام غذائي طبيعي؛ لكن يجب أن تكون الفاكهة أقل من الخضار؛ فإذا كانت الوجبة الموصى بها هي خمس وجبات من الفواكه والخضروات يومياً فيجب أن تكون ثلاث وجبات منها على الأقل من الخضروات.





وقد يكون من الصعب تتبع كل السكر الذي تتناوله فقد يكون مخبأ في أشياء لا تتوقعها أبداً مثل الحساء، وصلصة السلطة، وزبدة الفول السوداني، والزبادي، والكاتشب، ودقيق الشوفان الفوري، والحليب والجوز، وفي كثير من المنتجات لا يكتب على لاصق المكونات سكر (سكروز) فهناك أكثر من 60 اسماً للسكر المضاف مثل المالتوز، وسكر العنب والجلوكوز.. حيث ينتهي الاسم بـ "ose".



تحتاج أيضاً إلى أن تتبع هذه المكونات: شراب الفاكهة، وشراب الذرة والأرز والقيقب، وعسل ودبس السكر، وقد تبدو هذه المكونات أكثر صحة من السكروز لكن بالنسبة لخلايا الجسم كلها تعتبر مجرد سكر.







ترجمة وإعداد/ شيماء يوسف



