كشفت صحيفة "دير شبيغل" أن العلاقات الأميركية الألمانية "وصلت للقاع" بسبب الخلافات الاقتصادية والسياسية بينهما وتهديدات واشنطن المتكررة التي كثيرا ما تأتي على لسان سفيرها في برلين.



الصحيفة الألمانية وفي تقرير لها أكدت إلى أنه بعد وصول ريتشارد غرينيل إلى برلين بصفته سفيرا للولايات المتحدة في أيار 2018، ساد بين الطرفين نوع من "الصمت الدبلوماسي"، في حين شبّه رئيس البرلمان الأوروبي السابق مارتين شولتز السفير الأميركي بـ"الضابط الاستعماري اليميني المتطرف".



وأشار تقرير "دير شبيغل" إلى أن نظرة الألمان إلى الولايات المتحدة باتت اليوم سلبية أكثر من أي وقت مضى، حيث وصف 85% من المواطنين الألمان موقفهم من الولايات المتحدة بأنه سيء أو سيء جدا.



ولفتت الصحيفة إلى أن الآمال المعقودة في برلين على عودة "أيام الزمن الجميل للشراكة العابرة للأطلسي" مع انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب، "ليست إلا أوهاما"، ولن تعود العلاقات إلى ما كانت عليه سابقا، لأن خصوم ترامب، الديمقراطيون هم أيضا يؤيدون بعض جوانب انتقادات ترامب لأوروبا، فحتى في حال رحيل ترامب ستبقى أميركا شريكا غير مريح لألمانيا.