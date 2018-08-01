العقاري يقترح سقف 500 مليون ليرة بدلاً من 100 للقروض التشغيلية

اقترح المصرف العقاري تعديل جديد حول القرض الإنمائي أو التشغيلي يقوم على أن يصبح السقف لهذا القرض “500 مليون ليرة بدلاً من 100 مليون ليرة سورية”.

وبين مدير في المصرف، أن “هذا المقترح جاء تلبية لرغبة ومطالب العديد من المتعاملين مع المصرف حيث تمت مناقشة السقف الجديد على مستوى مجلس الإدارة ورفع المقترح لمجلس النقد والتسليف”.

وأشار المدير إلى أن “لهذا القرض أثراً مهماً في تحريك النشاط الاقتصادي في البلد بحال تمت الموافقة عليه بالسقف المقترح، وخاصة خلال المرحلة الحالية”.

وأضاف: “المستفيد من هذا القرض سيكون أصحاب المنشآت السياحية والصناعية والتجارية وغيرهم من مقدمي الخدمات وأصحاب الدخول الحرة والمهن”.

وعن الكفالات المطلوبة أوضح المدير أن “القرض سيكون بضمانة عقارية إضافة إلى دخل المقترض، حيث سيتم بحث قدرة طالب القرض على التسديد والاطلاع على دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بمشروعه”.

وتابع: “سيتم أيضاً الاطلاع على موازنات المنشآت خلال عامين سابقين إضافة إلى دراسة شاملة لملف القرض من لجنة مختصة لدى المصرف”.

وشرح المدير أن “القرض يصنف ضمن القروض طويلة الأجل لمدة عشر سنوات بفائدة تتراوح بين 12.5-13%”.

يذكر أن المصرف العقاري كان أدخل تعديلات على نظام عملياته المتعلقة بحالات طلب الكفيل، منها إعفاء أصحاب الدخل الحر من طلب كفيل تسديد بشروط، مع منح تسهيلات لأصحاب الدخل المحدود.

الوطن