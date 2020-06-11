العقاري يصدر تعميماً بخصوص الأقساط المستحقة على المقترضين

أعلن المصرف العقاري اليوم تأجيل الأقساط المستحقة على المقترضين عن أشهر نيسان وأيار وحزيران من العام الجاري سواء كانت شهرية أو ربعية أو نصف سنوية أو سنوية لمدة ثلاثة أشهر.



ووفقاً لتعميم من المصرف فإن “تأجيل الأقساط خلال المدة المذكورة يجب أن يتم بناء على طلب خطي يتقدم به المقترض لدى أي من فروع المصرف ويتم تسديد الأقساط المذكورة من حساب وسيط أي مدينين مختلفين على أن يتم إغلاق هذا الحساب بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق آخر قسط كما لا يتم منح براءة الذمة لحين إغلاق الحساب”.



وتبقى الأقساط المتبقية من القرض في مواعيد استحقاقها في حين لا يشمل التأجيل التسهيلات والقروض الجديدة الممنوحة بعد تاريخ صدور قرار مجلس النقد والتسليف بهذا الشأن بينما يشترط لاستفادة المقترضين المتعثرين من ميزة تأجيل الأقساط أن يقوموا بتسديد جميع المبالغ المستحقة غير المسددة قبل نفاذ القرار.



وكان مجلس النقد والتسليف أصدر قراراً في آذار الماضي بالسماح للمصارف العاملة بتأجيل الأقساط المستحقة على العملاء المتأثرين من تداعيات فيروس كورونا مرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر مؤكداً أن على المصارف الالتزام بعدم فرض أي عمولات أو غرامات أو فوائد تأخير على هذا التأجيل.