العقاري: نسعى لرفع قرض السكن إلى 25 مليون

أكد مدير عام المصرف العقاري الدكتور مدين علي أن المصرف يسعى بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي لرفع سقف جميع القروض التي يقدمها لزبائنه ولا سيما قرض شراء السكن إلى 25 مليون ليرة سورية بدلاً من 5 ملايين ليرة وقرض الترميم إلى 15 مليون ليرة سورية ليكون هذا القرض متوافقاً مع أسعار العقارات الرائجة حالياً.



وأوضح علي أن المصرف يسعى أيضاً بالتنسيق مع المصرف المركزي إلى رفع سقف القرض الإنمائي من 10 ملايين إلى 50 مليون ليرة سورية للأفراد وإلى 100 مليون للشركات والمكاتب الهندسية والمحاماة وغيرها متوقعاً صدور حزمة هذه القروض بالسقوف الجديدة قريباً.



وفيما يتعلق بالضمانات ودخل المقترض أشار مدير عام المصرف إلى أن المشكلة الحقيقية أمام تسديد الأقساط المستحقة للقرض السكني تكمن في مستوى الدخول مبيناً أن المصرف معني بالقرض كجهة تمويل أما القدرة على السداد فهي تتعلق بمستوى الرواتب بشكل عام.



ولفت علي إلى أنه لا يجوز للمصرف وفقاً للقانون أن يقتطع من دخل المقترض أكثر من 40 بالمئة وهذه النسبة لا تغطي القسط الشهري المستحق بالنسبة للقرض السكني إذا ما تم رفع سقفه ولذلك فإن أغلب المستفيدين من هذا القرض في هذه الحالة سيكونون من العاملين في القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة والحرف.



سانا





