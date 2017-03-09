العفو الدولية: التحالف السعودي يستخدم ذخائر عنقودية محظورة دوليا

أكدت منظمة العفو الدولية أن التحالف الذي يقوده نظام بني سعود في العدوان على اليمن استخدم مجددا ذخائر انشطارية عنقودية محظورة بموجب معاهدة دولية “للمرة الثالثة” في غضون 16 شهرا.



وقالت المنظمة في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم إن “القنابل ألقيت على ثلاث مناطق سكنية وعلى مساحات زراعية وسط صعدة في الخامس عشر من شباط الماضي” مشيرة إلى أن الهجوم أدى إلى إصابات بين المدنيين.



ويشن نظام آل سعود بمشاركة أنظمة خليجية أخرى وبدعم من بريطانيا والولايات المتحدة عدوانا متواصلا على اليمن منذ السادس والعشرين من آذار من العام 2015 أسفر عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين ودمار هائل في الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية الحيوية.



وأضافت المنظمة في بيانها إن “الذخائر المستخدمة في الهجوم يطلقها سلاح استروس 2 القادر على اطلاق عدة صواريخ يحتوي كل صاروخ منها على 65 ذخيرة بوتيرة مكثفة وسريعة ولمسافة 80 كلم” مشيرة إلى أن تحالف نظام بني سعود استخدم هذا السلاح خلال عمليات قصف في اليمن في تشرين الأول 2015 وفي ايار 2016.



وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش سجلت مؤخرا استخدام تحالف العدوان ذخائر عنقودية في 16 غارة في اليمن أسفرت عن مقتل 19 مدنيا على الأقل وإصابة 66 آخرين.



وواجهت جرائم نظام بني سعود موجة استنكار عارمة وأدانتها عشرات الدول وكذلك أدينت في قرار صادر عن البرلمان الأوروبي في ايلول من عام 2015 أعربت فيه أكثر من 60 دولة مشاركة في مؤءتمر الاستعراض الأول لاتفاقية الذخائر العنقودية عن قلقها العميق إزاء استخدام الذخائر العنقودية في اليمن.



كما أعلنت منظمة هانديكاب انترناشونال في أيلول الماضي أن الذخائر العنقودية تسببت بمقتل 104 يمنيين خلال عام 2015.

وكالات