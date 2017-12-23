العصابات الإرهابية تفقد تمويلها الخارجي مع بداية 2018
كشف الممثل السياسي لـ “جيش اليرموك”( أكبر فصائل الجيش الحر في الجبهة الجنوبية)،، أن الدعم العسكري لفصائل المعارضة المسلحة في الجنوب والشمال سيتوقف اعتباراً من مطلع العام القادم، وأوضح بشار الزعبي، أنه جرى إبلاغ كافة فصائل المعارضة المسلحة من قبل غرفتي الاستخبارات الدوليتين “الموك والموم”، بإيقاف الدعم، دون وجود خطط بديلة لتلك الفصائل، سوى”الاعتماد على النفس والعودة إلى بدايات الثورة للدفاع عن المناطق المحررة وإسقاط النظام”، وفق قوله.
ويأتي قرار إيقاف الدعم عن الفصائل في الجنوب بعد سلسلة تفاهمات روسية أمريكية حول الجنوب السوري، انتهت إلى الإعلان عن اتفاق ثلاثي مع الأردن بشأن منطقة “خفض للتصعيد” في الجنوب، مع بقاء مصير معبر نصيب غامضاً.
المصدر: وكالة أوقات الشام
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