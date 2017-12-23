العصابات الإرهابية تفقد تمويلها الخارجي مع بداية 2018

كشف الممثل السياسي لـ “جيش اليرموك”( أكبر فصائل الجيش الحر في الجبهة الجنوبية)،، أن الدعم العسكري لفصائل المعارضة المسلحة في الجنوب والشمال سيتوقف اعتباراً من مطلع العام القادم، وأوضح بشار الزعبي، أنه جرى إبلاغ كافة فصائل المعارضة المسلحة من قبل غرفتي الاستخبارات الدوليتين “الموك والموم”، بإيقاف الدعم، دون وجود خطط بديلة لتلك الفصائل، سوى”الاعتماد على النفس والعودة إلى بدايات الثورة للدفاع عن المناطق المحررة وإسقاط النظام”، وفق قوله.