العشائر السورية تعلن تشكيل وحدات عسكرية لمقاومة الأمريكان والأتراك… وتهدد السعودية

أصدرت العشائر السوریة بیانا مشتركا ناریا تناولوا فیھا رؤیتھم لتواجد القوات الأجنبیة في سوریا، من دون موافقة الحكومة السوریة، وأعلنوا تشكیل وحدات المقاومة العشائریة. وتضمن البیان المشترك مجموعة من البنود، أولھا التمسك والحفاظ على الجمھوریة العربیة السوریة موحدة أرضا وشعبا بحدودھا المعروفة دولیا، واعتبار العلم السوري الذي اعتمد بتاریخ 22 شباط/ فبرایر 1958 ھو العلم الوحید للجمھوریة العربیة السوریة. ولفت البیان إلى أن الشعب السوري في جمیع طوائفھا ومكوناتھا ھو وحده المخول لھا صیاغة دستور بلاده ولھا الحق وحده في إقراره. وأكد البیان على التمسك برئیس الدولة السوریة المنتخب من قبل الشعب، واعتباره الرئیس الوحید الشرعي للبلاد. وشدد البیان على رفض أي وجود أو دخول قوات عسكریة من أي دولة كانت إلى الأراضي السوریة دون موافقة الدولة السوریة والتنسیق معھا، واعتبارھا دولة معادیة “وسنتصدى لھا بكافة الوسائل المتاحة”.



وزف البیان إلى الشعب السوري نبأ وقال: نزف إلى شعبنا السوري نبأ تشكیل وحدات المقاومة العشائریة الشعبیة لطرد الدخلاء المحتلین من أمریكیین وأتراك وفرنسیین الذین دنسو تراب وطننا بحجج واھیة. واعتبر البیان أن وحدات المقاومة العشائریة ھي ردیف حقیقي للجیش السوري “وندعو الشعب السوري لتقدیم المساعدة كل حسب إمكانیاتھ لمشاركتنا في الدفاع عن وطننا ومواجھة أي تواجد غریب على أرضنا.” وأكد البیان الختامي للعشائر أن سوریا كانت وستبقى عصیة على الأعداء الذین یسعون لتقسیمھا وتجزئتھا وتفتیتھا “ونعبر عن دھشتنا من مواقف بعض الدول العربیة المتخاذلة كالسعودیة وغیرھا التي أبدت استجابتھا للأمریكیین بإرسال قوات عربیة ومرتزقة لتحل مكانھم! ووحدات المقاومة العشائریة الشعبیة تنتظر بفارغ الصبر ساعة دخول مثل ھؤلاء المرتزقة لأرضنا لتلقنھم مع حكوماتھم المتآمرة درسا لن ینسوه وسیسجلھ التاریخ.”



وختم البیان بأن القبائل والعشائر المجتمعة تدین وتشجب بأشد العبارات ما قام بھا الأكراد من منع وفد محافظة سوریا الحسكة للقدوم، والمشاركة بھذا المؤتمر “..ونعتبر ھذا الأمر إھانة كبیرة للقبائل والعشائر السوریة والشعب السوري كافة”.

سبوتنيك