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العش: التأمين يسهم بأقل من 1 بالمئة من الناتج المحلي

أعلن رئيس هيئة الإشراف على التأمين سامر العش أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي متواضعة ولا تتعدى 1 بالمئة على حين يجب أن تكون ما بين 2 إلى 3 بالمئة، مؤكداً أن الهيئة تسعى لتطوير آليات عمل التأمين وتوفير المناخ والبيئة الملائمة لتحسين سوقه المحلية.

العش: التأمين يسهم بأقل من 1 بالمئة من الناتج المحلي
وفي تصريح له على هامش انطلاق ندوات التأمين كل يوم اثنين قال العش: “نعمل على تصويب سوق التأمين وإننا غير راضين عن نشاط العديد من الشركات”، كاشفاً أنه “يتم العمل حالياً على وضع أسس ومعايير لقبول استمرار الشركات بالعمل”.

وأضاف العش: “ندفع باتجاه تطوير شركات التأمين لكوادرها البشرية وزيادة الاستثمار برأس المال البشري لأنه الأساس في أي عملية تنمية وأن المكاتب والجدران وحدها لا تحقق شيئاً، وخصوصاً أن مرحلة إعادة الإعمار تحتاج للكثير من التحضيرات والتجهيز”.

وأكد العش أن “المرحلة القادمة سوف تشهد انتعاشاً واضحاً في قطاع التأمين”.

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