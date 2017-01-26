العسكريون الروس يطهرون 70 هكتاراً من الألغام في حلب

أعلن مركز التنسيق الروسي في حميميم، أن خبراء تفكيك الألغام والمتفجرات الروس طهروا 70 هكتاراً في مدينة حلب من الألغام التي زرعها الإرهابيون في الأحياء الشرقية للمدينة قبل طردهم منها.

وحسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، أفاد المركز في بيان له أمس، بأن الخبراء تمكنوا خلال الساعات الــ24 الماضية (أمس الأول) من تأمين أكثر من 70 هكتاراً من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، مشيرا إلى أن الخبراء قاموا بإزالة الألغام من طرق طولها 11 كم ومن 57 مبنى.

يشار إلى أن خبراء مركز مكافحة الألغام الروسي العاملين في حلب فككوا السبت الماضي 25 ألف عبوة ناسفة، أكثر من نصفها يدوي التصنيع، في أكثر من ألفي هكتار.

وأرسلت روسيا في كانون الأول الماضي مجموعة من الخبراء المتخصصين بتفكيك الألغام للمساهمة مع عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري في تطهير الأحياء الشرقية لمدينة حلب بعد إخراج المجموعات الإرهابية والمسلحة منها.

وأشار المركز في بيانه، إلى استمرار الجهود الإنسانية الروسية في مدينة حلب، حيث تم تقديم مساعدات متنوعة إلى أكثر من 3 آلاف مدني.

ويواصل العسكريون الروس عملهم الإنساني في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، بما في ذلك العمل لتوزيع الوجبات الساخنة والمستلزمات الأولية، حيث تلقى سكان في تلك الأحياء خلال الساعات الـ24 الماضية (أول من أمس) ما يربو على 3 آلاف وجبة ساخنة، إضافة إلى توزيع قرابة 4 أطنان من المساعدات الإنسانية، وفق المركز. وتعمل روسيا على دعم الجهود الحكومية في تقديم المساعدات الإنسانية للأهالي من أجل العودة إلى منازلهم التي هجرهم منها الإرهابيون وإعادة الحياة إلى طبيعتها في الأحياء الشرقية للمدينة.

وكالات