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العرض الرسمي الخاص لفيلم (رجل وثلاثة أيام) الأربعاء المقبل

تطلق المؤسسة العامة للسينما عند السادسة من مساء الأربعاء المقبل العرض الرسمي الخاص للفيلم الروائي الطويل رجل وثلاثة أيام سيناريو وإخراج جود سعيد وذلك في صالة سينما سيتي بدمشق.

قصة الفيلم الذي أنتجته المؤسسة بالتعاون مع شركة ادامز برودكشن مستقاة من واقعة حقيقية جرت خلال الحرب على سورية أضيف إليها جو من الواقعية السحرية عن رجل يطلب منه نقل تابوت يضم جثمان شهيد لأهله ويمر بعدد من المفارقات.

ويشارك في الفيلم مجموعة من الفنانين السوريين محمد الأحمد – ربا الحلبي-لما الحكيم – سارة الطويل – ولاء عزام – مي خليل – مصطفى المصطفى – كرم الشعراني كما يحل الفنانون عبد المنعم عمايري وعبد اللطيف عبد الحميد وشكران مرتجى كضيوف في الفيلم.

ويضم فريق الفيلم مدير التصوير.. وائل عز الدين وعقبة عز الدين مدير الإنتاج خالد فرنجية تصميم وتنفيذ الديكور أدهم مناوي وهبة خصروف ومساعدو الإخراج رواد شاهين وسماح قتال ويارا جروج الصوت محمد هاشم والماكياج جمال كريمي الملابس رجاء مخلوف.

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