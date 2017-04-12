أمين حطيط :المشروع الاميركي للحل:

العرض الاميركي الجديد لتسوية الازمة السورية هو مناورة فاشلة و مفضوحة يريد منها قادة العدوان ربح الحرب بالسياسة بعد ان فشل العدوان في الميدان و يتضمن العرض 4 بنود رئيسية :

1. تشكيل مجلس حكم انتقالي تعين روسيا نصفه و لا يكون الرئيس الاسد فيه و تعين ميركا التصف الاخر(يتولى وضع الدستور فيدارالي و اجراء انتخابات باشراف دولي خلال 3 سنوات)

2.اعطاء روسيا حق ادارة السلطة المحلية المستقبلية التي تدير المنطقة من حمص الى اللاذقية و حق اقامة القواعد العسكرية فيها .

3. خروج كافة القوى التي تساند الحكومة لسورية حاليا مهما كان وضعها من دول او تنظيمات مسلحة .(ايران و حزب الله و اخرين معهم)

4. انشاء تحالف دولي بقيادة اميركا و معها روسيا و بقرار من مجلس الامن تحت الفصل السابع لمواجهة داعش و النصرة و كل من يرفض الحل هذا .

روسيا تفاجأت بالعرض وسخرت به اما محور المقاومة فقد قال المنتصر لا يتنازل اما الرئيس الاسد فكان رده شعبي يقرر و الشعب قراره واضح و اصبحنا في الاشهر الاخيرة لتطهير البلاد من الارهاب و اعادة الاستقرار.

و النتيجة ميدان ساخن في الاسابيع المقبلة لانضاج الحل السوري المقاوم و دفن احلام العدوان ....ونكرر انه عام نهاية الازمة .