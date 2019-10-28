العراقيون يواصلون احتجاجاتهم والحكومة توقف عمل محطتين سعوديتين

أصدرت الحكومة العراقية، قراراً يقضي بإيقاف عمل قناة “العربية والعربية الحدث” عن العمل في العراق، بسبب عدم وجود ترخيص لديهما.



ووفقاً لموقع “العربية”، فإن عناصر من الشرطة العراقية طلبت من مراسلي القناتين وقف أي أنشطة صحفية في الأراضي العراقية.

في سياق آخر، انضم طلاب وأساتذة العديد من المدارس والجامعات في بغداد اليوم الأحد، للمظاهرات التي تعم الكثير من أحياء العاصمة العراقية وخرجوا لتأييد المحتجين.



وكان قد تجمع مئات المحتجين، اليوم الأحد، في ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، بينما استخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

ويواصل العراقيون الاحتشاد رغم تخطي حصيلة الضحايا الـ 60 شخص في الموجة الثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي انطلقت مساء الخميس، فضلاً عن وجود آلاف الإصابات.



تجدر الإشارة إلى أن العراق يشهد بين الحين والآخر احتجاجات عنيفة، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، ثم امتدت إلى محافظات في الجنوب، وطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد استخدام قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.