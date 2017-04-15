العراق:مواجهات عنيفة في قلب الموصل القديمة

استمرت المواجهات العنيفة في قلب مدينة الموصل القديمة بين مسلحي داعش والقوات العراقية بهدف تحرير مسجد النوري في الموصل القديمة, حيث تواصل القوات العراقية تقدّمها داخل المدينة القديمة في الساحل الأيمن للمدينة.



وساند سلاح الجو العراقي القوات العراقية المتقدّمة مستخدمة طائرات عامودية, بينما تقوم القوات العراقية باطلاق قذائف الهاون على مواقع داعش في محيط المسجد.



وفي السياق تمكنت القوات العراقية من محاصرة مسجد النوري عن بعد 300 متر, وكان هدف العملية الجارية هو تحرير الجامع.



وكانت القوات العراقية قد حررت يوم الخميس حي الآبار بالكامل في الموصل القديمة، بالتوازي، مع فكّ حصار 50 عائلة من الحيّ.



وحررّت القوات العراقية محطة أسالة حليلة وبناية شركة ما بين النهرين ومركز شرطة إصلاح الكبار، إضافة إلى قرية حليلة وبناية شركة التجهيزات الزراعية ومخازن الماء والمجاري والكهرباء في الموصل

المصدر: الميادين