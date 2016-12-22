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العراق:مقتل 70 إرهابيا في غارات لسلاح الجو العراقي في محافظة نينوى
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2016-12-22 14:48
العراق:مقتل 70 إرهابيا في غارات لسلاح الجو العراقي في محافظة نينوى

قتل 70 إرهابيا بينهم متزعمون في تنظيم داعش بغارات نفذها سلاح الجو العراقي في محافظة نينوى.

ونقل موقع السومرية نيوز عن وزارة الدفاع العراقية قولها في بيان.. إن “قيادة القوة الجوية وبناء على معلومات استخبارية دقيقة ضربت تجمعاً لإرهابيي تنظيم داعش الارهابي جنوب ناحية تل عبطة في محافظة نينوى ما أسفر عن مقتل 20 قياديا من تنظيم داعش الارهابي و50 من عناصره”.

وأشار البيان إلى تدمير مستودع للأسلحة والمتفجرات ومعملين لتفخيخ العبوات الناسفة والسيارات في صحراء عكاشات غرب محافظة الأنبار وفي قرية الصكرة التابعة لقضاء حديثة غربي المحافظة وضبط وكر لإرهابيي داعش يحتوي قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا وملابس عسكرية في منطقة الشلالات قرب أكاديمية الشرطة شمال الموصل.

وتشهد محافظة نينوى منذ 17 تشرين الأول الماضي عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل التي اجتاحها تنظيم داعش الإرهابي في حزيران 2014 فيما حققت القوات العراقية المشتركة تقدما ملحوظا أفضى إلى تحرير عدد من المدن والمناطق.

من جهة أخرى أعلن مصدر أمني في محافظة نينوى مقتل شخصين وإصابة ثلاثين آخرين على الأقل بانفجار سيارتين مفخختين يقودهما إرهابيان انتحاريان في منطقة كوكجلي شرق الموصل.

وكالات

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