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العراق:انطلاق المرحلة الثانية من عمليات استعادة الجانب الشرقي للموصل

أعلن قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق عبد الغني الأسدي اليوم انطلاق المرحلة الثانية من عمليات استعادة السيطرة على الجانب الشرقي لمدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي .

وقال الأسدي لوكالة فرانس برس إن “قوات مكافحة الإرهاب بدأت التقدم باتجاه حي القدس فيما باشرت قوات الجيش بالتقدم في المحورين الشمالي والجنوبي في الوقت نفسه” .

يذكر أن القوات العراقية بدأت في السابع عشر من تشرين الأول الماضي المرحلة الأولى من عمليتها العسكرية الواسعة لتحرير مدينة الموصل في محافظة نينوى من سيطرة إرهابيي داعش وتمكنت خلال الأسابيع الماضية من تحرير عدة أحياء في المدينة إضافة إلى تحرير عشرات القرى في محيط الموصل مكبدة الإرهابيين خسائر كبيرة.

وكالات 

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