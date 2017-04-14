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بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة

العراق:القضاء على عدد من متزعمي “داعش” في الساحل الأيمن للموصل

قضت القوات العراقية اليوم على عدد من متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي ودمرت مبنى ما يسمى الامن العام للتنظيم الارهابي في الساحل الأيمن لمدينة الموصل العراقية.

وقال قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت في بيان أوردته السومرية نيوز: إن “الضربات الصاروخية أسفرت عن تدمير مبنى الأمن العام لتنظيم داعش في الساحل الأيمن للموصل وتدمير سلاح مقاومة طائرات في مدرسة الزنجيلي” مشيرا الى ان عددا من إرهابيي التنظيم قتلوا خلال الضربات بينهم متزعمون فيه.

وتواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية لتحرير ما تبقى من الأحياء التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” الارهابي في الساحل الأيمن من مدينة الموصل وأحرزت تقدما ملحوظا وكبدت التنظيم الارهابي خسائر كبيرة.

من جهة أخرى قتل شخص وأصيب خمسة آخرون بانفجار عبوة ناسفة في سوق شعبي جنوب بغداد اليوم.

وكان ثمانية عراقيين قتلوا وأصيب اثنان آخران أمس جراء تفجير إرهابي بشاحنة مفخخة جنوب غرب مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار غرب العراق.

وكالات

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