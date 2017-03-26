العراق:القضاء على عدد من متزعمي “داعش” في الجانب الأيمن من الموصل

قضى الجيش العراقي أمس على عدد من متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي في غارة جوية على الساحل الايمن من مدينة الموصل شمال العراق.



ونقل موقع “السومرية نيوز” عن مديرية مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية قولها في بيان: إنه “بناء على معلومات منها دمرت طائرات القوة الجوية موقعا لقادة داعش اغلبهم من العرب بضربة جوية في منطقة البعاج بحي الثورة في الجانب الايمن من الموصل”.



وأشار البيان الى أنه تم القضاء على ابرز متزعمي التنظيم بينهم “الإرهابي عبد الله الهياف الملقب ابو الحارث مسؤءول مضافات داعش سعودي الجنسية والإرهابي خالد محمد هزاع الشمري مسؤول كتيبة ابو الزبير الانغماسية سعودي الجنسبة والارهابي عبد الرحمن محمد مراد البو دولة المسؤول الاداري لقاطع البعاج”.



وتواصل القوات العراقية المشتركة بمساندة الطيران الحربي عملية تحرير مدينة الموصل من إرهابيي “داعش” حيث سيطرت على العديد من أحياء الجانب الايمن بعدما حررت الجانب الايسر بالكامل فى كانون الثانى الماضي.

وكالات